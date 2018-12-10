МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне снижения курса доллара по отношению к мировым валютам после статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 9.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,5 доллара, или 0,2%, до 1255 долларов за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,02%, до 14,69 доллара за унцию.

Золото дорожает в понедельник на фоне сохраняющейся негативной динамики курса доллара. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в пятницу снизился на 0,31%, до 96,51 пункта. В понедельник ослабление американской валюты продолжается. Давление на доллар оказывают данные о замедлении роста занятости в США в ноябре, что вызывает вопросы относительно дальнейших темпов ужесточения денежной политики в США.

Аналитик Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau) сказала агентству Рейтер, что спрос на золото повышается также в качестве более надежного актива. На мировых фондовых рынках отмечаются распродажи — основные фондовые индексы США в пятницу потеряли до 3% на фоне опасений по поводу торговых отношений с Китаем, также в минусе находятся и рынки акций Азии в понедельник.