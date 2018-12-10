МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов снижается на фоне негативной динамики мировых фондовых рынков.

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск в минусе на 0,4% — до 2422 пункта, индекс РТС — на 0,6%, до 1151 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на 2,2-3,1% на фоне опасений дальнейшего ухудшения торговых отношений с Китаем. Утром в понедельник фьючерсы на американские индексы теряют 0,6-0,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в минусе на 0,6-2,3%.

Нефть Brent с утра дорожает на 0,3% — до 61,85 доллара за баррель.