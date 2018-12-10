МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем перешел к росту по отношению к большинству мировых валют, восстанавливаясь после провала прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 96,64 пункта. Курс доллара к иене повышался до 112,7 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,64 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1412 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1392 доллара за евро.

По итогам прошлой недели курс доллара упал на 0,8%, что стало максимальным недельным снижением с конца августа. В пятницу давление на курс американской валюты оказала статистика по рынку труда США, которая оказалась хуже прогнозов и вызвала сомнения относительно темпов ужесточения кредитно-денежной политики в США.

ФРС в текущем году повышала базовую ставку трижды, и еще одно повышение ожидается на следующем заседании регулятора 18-19 декабря. Относительно количества повышений в 2019 году есть некоторая неопределенность. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше. Повышение ставки ФРС традиционно укрепляет курс доллара.

Валютный стратег Commerzbank Ульрих Лейхтманн (Ulrich Leuchtmann), которого цитирует агентство Рейтер, полагает, что резкое снижение ожиданий повышения ставки ФРС является серьезным препятствием для укрепления доллара. Вместе с тем ряд событий на этой неделе могут повысить спрос на более надежную американскую валюту. Одним из таких событий является голосование парламента Великобритании по соглашению с ЕС о Brexit, которое состоится 11 декабря. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны.