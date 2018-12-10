МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе снижения рынка акций РФ и укрепления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 0,6% и 2,2% соответственно. Цена на нефть марки Brent останется выше 61 доллара за баррель, а курс евро к доллару – выше уровня 1,135. Рубль относительно доллара подрастет на 20 копеек и в пределах 10 копеек к евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Рынки живут надеждой на рождественское "ралли", поводов для которого становится все меньше, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Договоренность между США и Китаем не гарантирует того, что временное перемирие не прервется еще до его официального окончания в апреле, отмечает он.

Смягчение позиции ФРС по будущему темпу повышения базовой процентной ставки также является двояким для рынков, полагает он. "С одной стороны, ухудшение условий на финансовых рынках обещает быть постепенным и более умеренным, чем планировалось ранее. С другой стороны, такое смягчение позиции ФРС может отражать ухудшение экономических ожиданий, что окажет давление на фондовые рынки", — указывает аналитик.

По всей вероятности, в начале новой недели значение будут иметь два фактора: поведение нефтяных котировок после заседания ОПЕК+ и движение доллара после выхода статданных по ноябрьскому рынку занятости, считает Анна Бодрова из "Альпари".

"Цены на нефть будут преимущественно торговаться выше 60 долларов за баррель марки Brent, при этом крайне высокая волатильность по-прежнему будет возможна на данном рынке", — отмечает Андрей Манько из "РИА Рейтинга".

В числе других важных событий нужно выделить сразу два заседания центральных банков — в четверг состоится заседания ЕЦБ, а в пятницу проведут встречу члены совета директоров Банка России, напоминает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA. "Мы ожидаем, что ключевая ставка ЦБ РФ будет сохранена на уровне 7,5%, несмотря на усиливающееся инфляционное давление", — добавляет он.

"Главным международным событием предстоящей недели станет голосование по выходу Британии из Евросоюза. Неожиданности в этом вопросе могут придать импульс на снижение. Также в фокусе заседания Европейского центрального банка и Национального банка Швейцарии. Завершение программы количественного смягчения уже отыграно, но если Марио Драги неожиданно заговорит о возможности более резкого перехода к росту ставок, то реакция рынка будет очень бурной", — говорит Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Еженедельный отчет Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США выйдет 12 декабря, 13 декабря евро, вероятно, получит негативное влияние на фоне возможного снижения прогноза по росту экономики ЕС в 2019 году (текущий прогноз: 1,4%), отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Мы ожидаем, что Европейский Центробанк завершит программу покупки активов к концу 2018 года. Но евро будет ослабевать по причине замедления темпов роста европейской экономики", — добавляет он.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Если будет присутствовать сырьевой катализатор, индекс Мосбиржи сможет вернуться к устойчивому повышению в область 2465 пунктов, уверена Бодрова из "Альпари". В противном случае для рублевого индикатора сложится "боковик" с границами 2385-2435 пунктов, индекс РТС неплохо себя чувствует в пределах 1125-1150 пунктов, добавляет она.

Российский рынок будет также демонстрировать позитивную динамику вслед за мировыми площадками, но как и в других точках нашей планеты оптимизм будет умеренным, и рост ограничится парой-тройкой процентов, уверен Манько из "РИА Рейтинга".

Несмотря на рост стоимости нефтяных контрактов, в акциях российских нефтегазовых компаний по мере приближения конца года может начаться фиксация прибыли, так как бумаги сектора выглядели существенно лучше рынка в 2018 году, считает Егоров из Dukascopy Bank SA. Это, в свою очередь, будет оказывать давление на индекс Московской биржи, который может завершить следующую неделю на отметке 2380 пунктов, полагает он.

"Я не рассчитываю на предновогоднее ралли и новый штурм максимума, вероятнее всего, рынки продолжат негативную динамику, техническая картина сейчас благоприятствует реализации этого сценария. Целью снижения, на мой взгляд, является уровень 2350 пунктов по индексу Мосбиржи", — комментирует Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

РУБЛЬ БУДЕТ СМОТРЕТЬ НА ЦБ И НЕФТЬ

Рублевые пары будут вести себя в зависимости от тенденций рынка сырья, полагает Бодрова из "Альпари".

"Если цена Brent останется в коридоре 59-61 доллара за баррель, пара доллар/рубль продолжит консолидацию около 67 рублей. Если же баррель рванет к 64,50-65 долларам, у рубля будет шанс укрепиться до 65 против доллара. Аукционы Минфина почти не оказывают на рубль влияния, но нельзя исключать некоторого давления на курс национальной валюты выплат внешних долгов и со стороны РФ, и со стороны корпораций", — добавила она.

Сильной волатильности на внутреннем валютном рынке ожидать не стоит, однако наиболее вероятно, что ЦБ РФ поднимет (14 декабря) ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, что окажет дополнительную поддержку рублю и застрахует его от возможных колебаний цены на нефть и потенциального ужесточения санкционной риторики, рассуждает Алексей Скабалланович из компании "Регион ЭсМ".

В случае повышения ставки можно ожидать укрепления российской валюты, также полагает Кочергин из банка "Восточный".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Если американцы не успеют до конца года ввести новые серьезные санкции, то можно будет увидеть хороший рост в государственных бумагах и продолжение роста в корпоративных, полагает Скабалланович компании "Регион ЭсМ". Ставка на возможное ралли в акциях слишком рискованная, а покупка длинных государственных облигаций выглядит наиболее привлекательным решением, добавляет он.

Манько из "РИА Рейтинга" ожидается, что рост рынка акций будет фронтальным и без явных лидеров. Согласно техническому анализу, несколько лучше рынка могут быть бумаги электроэнергетических компаний и химических концернов, а хуже рынка – металлургов и отрасли связь, полагает он.

Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее привлекательными отраслями будут нефтегазовая, ритейл и золотодобыча, а наименее – металлургия. По его мнению, в лидерах роста выступят акции "Газпрома", "Лукойла" и "Полюса", в лидерах снижения могут оказаться акции ТМК.

В России в фокусе отчетность "Русгидро" и встреча Сбербанка со своими инвесторами, напоминает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".