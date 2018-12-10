МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Рубль к середине торгов растерял весь утренний рост и ушел в слабый минус.

Сползание рынка нефти в направлении психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent поддержало снижение валюты РФ, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.51 мск повышался на 1 копейку — до 66,41 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 75,79 рубля.

Утренние попытки роста нефти выше уровня 62 доллара за баррель способствовали снижению доллара и евро до 66,14 рубля и до 75,53 рубля, соответственно.

РУБЛЬ НЕ УДЕРЖАЛСЯ В ПЛЮСЕ

Российская валюта днем перешла к снижению вслед за сползанием рынка нефти в направлении психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent.

Пятничное решение ОПЕК+ сократить (к уровням октября) добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода привело к росту волатильности и подскоку нефтяных котировок в пятницу приметно на 6% — до 63,73 доллара за баррель марки Brent. В начале недели рынок несколько успокоился и скорректировался вниз — в направлении ключевого уровня 60 долларов, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

Конъюнктура мировых рынков в начале недели остается довольно спокойной, что не дает дополнительных импульсов для курсовых движений на российском валютном рынке.

Ожидание решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которое будет принято в ближайшую пятницу, также поддерживает выжидательные позиции игроков на рынке валюты.

В итоге, доллар и евро повышались днем против рубля в пределах 0,15%, хотя утром они снижались на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 4,05 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ближайшие перспективы российской валюты будут зависеть от предстоящего (в эту пятницу) заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, поэтому до оглашения итогов (а также обновленных прогнозов и комментариев главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной) инвесторы вряд ли качественно изменят свою оценку локальных факторов, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

При относительно стабильном внешнем фоне доллар может уйти ниже 66 рублей, оценил он.

Сдерживающим фактором для рубля станут ожидания решения Центробанка о возобновлении покупки валюты уже с января 2019-го года, считает руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев.

"Тем не менее, поддержку "россиянину" продолжает оказывать ослабление доллара на глобальных площадках, а также положительный новостной фон, сложившийся по итогам саммита G-20 и заседания "ОПЕК+". На этой неделе ориентир для пары доллар/рубль находится в диапазоне 66-67", — оценил он.