ЛОНДОН, 10 дек — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в понедельник ощутимо падает по отношению к доллару на противоречивых новостях об отмене голосования парламента по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.28 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,266 доллара с 1,2752 доллара за фунт на предыдущем закрытии, или на 0,72%.

Ранее в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила запланированное на 11 декабря голосование парламента по Brexit. Однако официального подтверждения данной информации нет.

Позже в понедельник Мэй выступит с обращением, в котором может прояснить ситуацию.

Парламентариям 11 декабря, после нескольких дней дебатов, предстоит проголосовать по соглашению с ЕС о Brexit. В случае его неодобрения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.