МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает мировые цены на нефть в диапазоне 50-70 долларов за баррель до 2020 года; сделка стран ОПЕК и РФ сбалансирует спрос и предложение на рынке и стабилизирует стоимость "черного золота", говорится в обзоре агентства.

"Цены будут колебаться в диапазоне 50-70 долларов за баррель до 2020 года и будут демонстрировать волатильность… Объявленные сокращения добычи со стороны ОПЕК и России будут способствовать более сбалансированному глобальному спросу и предложению, а также помогут стабилизировать цены на нефть", — сообщается в документе.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Эксперты Moody's указывают, что недавняя нестабильность в стоимости нефти отражает обеспокоенность участников рынка по поводу ослабления темпов роста мировой экономики, роста добычи в Саудовской Аравии и России, снижения спроса, укрепления доллара США, а также смешанных сигналов о санкциях против Ирана.