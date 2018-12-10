ЛОНДОН, 10 дек — ПРАЙМ. Курс британского фунта стерлингов опустился до полуторагодового минимума по отношению к доллару на фоне новостей о переносе голосования в парламенте Великобритании по вопросу соглашения о выходе страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

К 16.07 (19.07 мск) британская валюта теряла более 1,7%, опустившись до 1,251 фунта за доллар.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее в понедельник объявила о решении отложить на неопределенный срок намеченное на 11 декабря голосование о соглашении с ЕС в рамках Brexit. Она при этом признала, что если бы голосование состоялось во вторник, то "со значительным отрывом" его бы не поддержали.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Как говорится в согласованном британским правительством и ЕС соглашении, в случае отсутствия лучшей договоренности Северная Ирландия станет особой территорией, входящей в состав таможенных территорий и Соединенного Королевства, и ЕС. То есть Великобритании и ЕС необходимо будет согласовать специальное таможенное законодательство для Северной Ирландии, а также совместно осуществлять контроль над движением товаров.

Также Великобритании придется проверять товары, поступающие с территории Северной Ирландии в остальные части страны. Закончить действие этого "защитного механизма" сможет только специальная совместная комиссия Великобритании и ЕС.