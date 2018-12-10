МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снизился вместе с зарубежными площадками, также негатива добавила падающая нефть, отмечают эксперты. В итоге удешевление активов составило до 2% по индексу РТС, а индекс Мосбиржи пробил вниз отметку в 2,4 тысячи пунктов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,42%, до 2396,84 пункта, индекс РТС — на 1,85%, до 1136,50 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.20 мск рос на 20 копеек, до 66,60 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 75,70 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,23% — до 60,9 доллара за баррель.

"В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику, чему способствовала ситуация на внешних площадках. Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent не смогла удержаться позиции… Ситуация на западных фондовых рынках также не располагала к покупкам в наших бумагах", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ…

В лидерах падения, в частности, оказались акции МТС (-3,17%), депозитарные расписки X5 (-3,12%), акции "Алросы" (-2,93%), "Газпром нефти" (-2,88%), депозитарные расписки En+ (-2,86%), а также акции "Аэрофлота" (-2,58%), АФК "Система" (-2,39%), "Роснефти" (-2,32%) и обыкновенные акции "Мечела" (-2,14%).

Акции "Аэрофлота" в понедельник одни из лидеров снижения, бумага теряет вес с опережением рынка, здесь могут быть последствия предыдущей волны роста цен на нефть – авиаперевозчик очень чувствителен к сырьевым котировкам, полагает Анна Бодрова из "Альпари". "С другой стороны, бурное повышение котировок (акций "Аэрофлота" – ред.) ранее мало кого ввело в заблуждение, коридор цены в пределах 90-115 рублей до конца года сохраняет актуальность", — добавляет она.

Но в особенности "отличились" бумаги "Ленты" — отыгрывая новости пятницы о смене топ-менеджмента они продолжили падать и снизились к закрытию торгов ещё на 6,46%, отмечают эксперты на рынке.

Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, меняет гендиректора — Яна Дюннинга на этой должности заменит коммерческий директор компании Герман Тинга, говорилось в сообщении ритейлера в пятницу. По итогам торгов депозитарные расписки "Ленты" упали тогда на 7,73%.

…И РОСТА

"Сегодня больше всех на торгах в фондовой секции Московской биржи выросли акции компании "Полюс золото" (+3,65%), они растут … на новостях о том, что в глобальной мировой экономике нет уверенности в стабильном росте экономики Америки", — комментирует Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

"Общий градус неопределённости толкает инвесторов к покупкам ряда защитных активов, что можно связать с их нервозным состоянием на фоне негативных данных о росте экономики Китая и неопределённости в отношении цикла повышения ставок со стороны ФРС США", — поясняет он.

Среди лидеров роста также оказались акции "Сафмара финансовых инвестиций" (3,16%), "Юнипро" (1,96%), депозитарные расписки "Русагро" (1,56%), обыкновенные акции "Россетей" (1,06%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Без внешней опоры рынок не будет расти, новостной поток выглядит слишком тревожным, считает Бодрова. Краткосрочный коридор колебаний по индексу Мосбиржи — 2380-2420 пунктов, для индекса РТС — 1130-1145 пунктов, добавляет она.

Если же смотреть на техническую картину, сложившуюся на графике индекса Мосбиржи, то стоит отметить, что на прошлой неделе рынок протестировал отметку 2450 пунктов, которая выступает ближайшим сопротивлением, напоминает Зварич. Однако сил на пробой этого уровня не хватило, добавляет он.

"Стоит отметить, что в текущий момент основной поддержкой для индекса Мосбиржи продолжает выступать среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 2320 пунктов", — указывает аналитик.

"Российские фондовые индексы завершают понедельник на умеренно пессимистичной ноте, однако основные поддержки (так же, как по нефтяным ценам) остаются в силе. Данный фактор указывает на возможность возобновления восходящего движения в ближайшие дни", — говорит Елена Кожухова из компании "Велес брокер".