МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Работа мобильного приложения "ВТБ-Онлайн" восстановлена, система работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Работа мобильного банка "ВТБ-Онлайн" восстановлена. Система работает в штатном режиме", — сообщили в банке.

Ранее в понедельник клиенты ВТБ столкнулись с ограничением в пользовании мобильным приложением банка. Мобильное приложение "ВТБ-Онлайн" уведомляло, что находится на профилактике, в связи с чем клиенты банка не могли им воспользоваться.