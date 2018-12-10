МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Экс-сотрудник Citigroup Давид Рафаловский с 10 декабря назначен исполнительным вице-президентом Сбербанка, сообщает кредитная организация.

"Группа Сбербанка объявляет о назначении Давида Рафаловского исполнительным вице-президентом с 10 декабря 2018 года. Давид будет напрямую подчиняться президенту, председателю правления Сбербанка Герману Грефу и продолжать выполнять функции СТО (главного технического директора – ред.) группы Сбербанк", — говорится в сообщении.

На своем посту Рафаловский возглавит реализацию стратегии группы в области технологий, включая внедрение современной платформы бизнес-приложений, инновационной архитектуры облачной инфраструктуры, передовой платформы корпоративных аналитических данных, технологий искусственного интеллекта. Также Рафаловский будет осуществлять управление технологическими лабораториями Сбербанка в дополнение к внедрению базовой операционной модели Agile.

Давид Рафаловский перешел в Сбербанк из Citigroup Inc (США), где проработал 20 лет. В Citi Рафаловский прошел путь от ведущего разработчика решений до главы IT-инфраструктуры, а также CTO.

Помимо этого, банк принял решение об усилении маркетинга и коммуникаций и их трансформации в функцию, отвечающую за продвижение и рост не только банковского бизнеса, но всей экосистемы Сбербанка. В связи с этим, принято решение возложить с 10 декабря на первого заместителя председателя правления Льва Хасиса, координирующего, в том числе и развитие экосистемы, функцию куратора департамента маркетинга и коммуникаций (ДМиК) Сбербанка.

Руководство ДМиК продолжит осуществлять Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка, которая будет подчиняться напрямую Хасису. ДМиК отвечает за рекламу и маркетинговые коммуникации, бренд, ценовую политику группы, исследование рынков и клиентов, продвижение продуктов и клиентских сервисов, а также за внешние и внутренние коммуникации группы Сбербанк.