МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника значительным снижением по основным индексам на фоне новостей из Великобритании, свидетельствующих о новых сложностях в процессе выхода этой страны из Евросоюза (Brexit), при этом падение фунта смягчило процесс снижения капитализации в самой Британии, показывают данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,83%, до 6721,54 пункта, французский CAC 40 — на 1,47%, до 4742,38 пункта, немецкий DAX — на 1,54%, до 10622,07 пункта.

Внимание инвесторов было сосредоточено на событиях в Великобритании. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее в понедельник объявила о решении отложить на неопределенный срок намеченное на 11 декабря голосование о соглашении с ЕС в рамках Brexit. Она при этом признала, что если бы голосование состоялось во вторник, то "со значительным отрывом" его бы не поддержали.

Удешевление фунта стерлингов к доллару до минимума за 1,5 года вместе с этим смягчило снижение британского FTSE 100. Более дешевая национальная валюта поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, что увеличивает их доход в долларах.

Трейдеры обратили внимание и на макростатистику Франции. В понедельник ЦБ страны понизил прогноз роста ВВП на четвертый квартал до 0,2% с 0,4% на фоне протестов "желтых жилетов".