МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Курс доллара в понедельник вечером укрепляется по отношению к основным мировым валютам на фоне роста спроса на безопасные активы — главным образом из-за неопределенности с соглашением о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.46 мск курс доллара к иене повышался до 113,18 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,64 иены за доллар, курс евро к доллару опускался до 1,1355 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1392 доллара за евро; курс фунта к доллару снижался до 1,2558 доллара за фунт с 1,2752 доллара на предыдущем закрытии (ранее в пятницу подходил к 1,25, ставя рекорд слабости по отношению к американской валюте более чем за 1,5 года и падая почти на 2%).

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,7%, до 97,19 пункта.

В центре внимания рынков оказались новости из Великобритании. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее в понедельник объявила о решении отложить на неопределенный срок намеченное на 11 декабря голосование в парламенте по вопросу соглашения с ЕС о Brexit. Мэй также заявила, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы.

В стремлении уйти от риска инвесторы больше обращают внимание на безопасные активы, одним из них традиционно считается доллар, спрос на который в таких случаях растет.

"Неопределенность — это единственное, что оказывает давление на фунт в данный момент", — считает экономист Berenberg Каллум Пикеринг (Kallum Pickering), чьи слова приводит агентство Рейтер.