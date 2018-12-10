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МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. TCS Group Holding, материнская компания "Тинькофф банка", планирует разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial paper, ECP) в четырех валютах, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке.

Компания намерена разместить выпуски в долларах, евро и швейцарских франках в объеме по 500 миллионов в каждой валюте, а также рублевый выпуск объемом 35 миллионов. Ориентир доходности составляет 4,25% годовых для бумаг в долларах, 1,25% годовых — в евро, 0,75% — в швейцарских франках и 9,5% годовых — в рублях. Условия выпусков предусматривают погашение в декабре 2019 года.

Организаторами выступят BCP Securities, Renaissance Capital, "Сбербанк КИБ" и UBS. "Тинькофф банк" выступит гарантом по бумагам.

Техническая часть размещения назначена на 11 декабря.

Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская подтвердила РИА Новости информацию о том, что TCS Group Holding рассматривает возможность размещения еврокоммерческих бумаг, потенциально в четырех валютах.

"Общий объем размещения, как и размер каждого транша, будет определен по результатам сбора заявок. ЕСР – короткий инструмент, как правило, до года, в отличие от более долгосрочных еврооблигаций, и документация по нему готовится существенно быстрее", — отметила Гороховская.