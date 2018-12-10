МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Компания Google приняла решение ускорить процесс закрытия соцсети Google+ после обнаружения нового сбоя, который затронул данные более чем 50 миллионов пользователей, говорится в блоге компании.

Согласно релизу, Google недавно обнаружила, что программное обновление, представленное в ноябре, содержало ошибку, что затронуло некоторых пользователей Google+. В течение недели после обновления ошибка была исправлена, и компания приняла решение ускорить закрытие соцсети — до апреля следующего года, тогда как ранее закрытие ожидалось в августе. Компания также начала расследование, которое до сих пор продолжается.

"Мы подтвердили тот факт, что ошибка повлияла примерно на 52,5 миллиона пользователей", — приводит компания некоторые итоги расследования. Как поясняет Google, приложениям давалось разрешение на просмотр данных профилей Google+ (среди которых имя пользователя, адрес электронной почты, род деятельности, возраст и другие параметры), даже если эта информация была сохранена не для публичного доступа.

Ранее, в октябре Google подтвердила раскрытие личных данных порядка 500 тысяч пользователей Google+ в результате сбоя работы программы. Анализ показал, что этими данными могли воспользоваться 438 приложений. Тогда же Google сообщила, что закроет для индивидуальных пользователей эту сеть.