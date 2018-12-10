МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник вечером умеренно снижается к доллару и слегка повышается против евро — обвал нефтяных цен в конце дня примерно на 3% в район отметки 60 долларов за баррель Brent пока не оказывает давления на курс российской валюты, с учетом ожидания повышения ключевой ставки ЦБ на этой неделе, свидетельствуют котировки.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 23.03 мск повышался на 27 копеек, до 66,67 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 75,70 рубля.

Курс рубля вечером умеренно снижался к доллару и повышался евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе в район уровня 1,135 доллара. Валюта США укрепляется на фоне роста спроса инвесторов на безопасные активы — главным образом из-за неопределенности вокруг соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Кроме того, риски торговой войны США с Китаем после задержания в Канаде по запросу Америки топ-менеджера компании Huawei Мэн Ваньчжоу также поддерживают спрос на "качество".

При этом рынок нефти после скачка в пятницу примерно на 6% в начале недели корректируется вниз, причем в пределах 3% — к психологически значимому уровню 60 долларов за баррель марки Brent и 51 доллару по WTI. Это поддерживает давление на российскую валюту.

Впрочем, ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ уже в ближайшую пятницу на 0,25 процентных пункта, до 7,75% годовых, оказывают поддержку рублю. В итоге доллар и евро вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,35% к рублю соответственно. Рублевая цена нефти опять опустилась ниже отметки 4 тысячи рублей за баррель.

Пара доллар/рубль остается в диапазоне 66-67, а пара евро/рубль консолидируется между уровнями 75 и 76,20, оценивает Елена Кожухова из компании "Велес брокер". Повлиять на динамику рубля в краткосрочной перспективе может динамика цен на нефть и заседание ЦБ РФ, назначенное на конец недели, добавила она. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,9-67,1 рубля, евро – в коридоре 75,15-76,55 рубля, считает, в свою очередь, Иван Марчена, аналитик Forex Club.