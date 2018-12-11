МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественным ростом индексов на фоне укрепления надежд инвесторов на улучшение торговых отношений между США и Китаем после новостей о телефонном разговоре представителей стран, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 2594,09 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,85% до 1343,9 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 25771,67 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,04%, до 2052,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до 5575,9 пункта. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,34%, до 21148,02 пункта, что стало минимальным уровнем закрытия с конца марта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение министерства коммерции Китая о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций. Кроме того, Лю Хэ провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. "Это положительный сигнал о том, что работа ведется", — сказала агентству Франс Пресс экономист Societe Generale Мишель Лям (Michelle Lam).

Однако позитивные настроения в течение торгов были ограничены сохраняющейся неопределенностью в мире по ряду вопросов. В частности, мировых инвесторов беспокоят перспективы выхода Великобритании из ЕС после того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о решении отложить на неопределенный срок намеченное на 11 декабря голосование в парламенте по вопросу соглашения с ЕС о Brexit.

На рынке существуют опасения относительно того, что в результате Великобритания покинет ЕС вообще без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны.

Кроме того, трейдеров беспокоят признаки замедления экономического роста ряда стран, что может означать замедление роста мирового ВВП в целом. В частности, последние данные с рынка труда США оказались частично хуже прогнозов, статистика из Китая также не внушает оптимизма.