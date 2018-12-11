МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Курс британского фунта стерлингов укрепляется во вторник по отношению к доллару, восстанавливая свои позиции после сильного падения днем ранее на новой волне опасений относительно трудностей при выходе Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.16 мск курс фунта рос до 1,263 доллара за фунт с 1,2563 доллара за фунт днем ранее, курс доллара к иене снижался до 113,04 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,34 иены за доллар, курс евро к доллару рос до 1,1389 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1355 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 96,95 пункта.

Курс британской валюты отыгрывает падение понедельника, в результате которого она достигала минимума с апреля 2017 года. Фунт оказался под давлением после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отложить на неопределенный срок намеченное на 11 декабря голосование в парламенте по вопросу соглашения с ЕС о Brexit. Мэй также заявила, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы.

Несмотря на восстановление курса фунта, эксперты отмечают сохраняющуюся неопределенность на рынке до тех пор, пока окончательное решение об условиях Brexit не будет принято. "Рынок отыграл увеличившийся риск выхода Великобритании из ЕС вообще без соглашения", — прокомментировал агентству Рейтер ситуацию с фунтом аналитик Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).

В свою очередь, курс доллара по отношению к большинству мировых валют остается под давлением во вторник на фоне восстановления рисковых настроений, о чем свидетельствует рост мировых фондовых рынков. Инвесторы с оптимизмом оценивают новости о состоявшемся телефонном разговоре между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучином в надежде на то, что стороны смогут выработать решения, направленные на достижение долгосрочных торговых соглашений.