МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник днем слегка корректируются после падения днем ранее более чем на 3%, поддерживаемые сообщениями об очередных проблемах на крупнейшем ливийском месторождении этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.56 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6%, до 60,33 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,75%, до 51,38 доллара за баррель.

Во вторник поддержку ценам на "черное золото" оказывают опасения перебоев поставок сырья из Ливии, где Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем в стране месторождении "Шарара" (Sharara) и предупредила об угрозе другим производственным объектам в стране.

В то же время инвесторы продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и его влияние на баланс спроса и предложения на мировом рынке в 2019 году. По итогам встречи ОПЕК+ в минувшую пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

"Одного сокращения добычи ОПЕК+, возможно, не достаточно для того, чтобы полностью убедить инвесторов. Сейчас мы наблюдаем волатильность, и перед нами стоят несколько глобальных неопределенных факторов, например, торговая напряженность, которая вкупе с возможным увеличением предложения нефти в США может оказать давление на спрос, что является негативным фактором для цен", — сказал агентству Блумберг старший аналитик по сырьевым товарам HI Investment & Futures Corp. Сунчил Вилл Юнь (Sungchil Will Yun).