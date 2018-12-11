МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Рубль днем рос к доллару и в меньшей степени — к евро, отыгрывая повышение европейской валюты в отметке 1,14 доллара на форексе.

Попытки рынка нефти оттолкнуться вверх от психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent поддерживает укрепление валюты РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск снижался на 36 копеек — до 66,28 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 75,51 рубля.

РУБЛЬ В УМЕРЕННОМ ПЛЮСЕ

Российская валюта днем повышалась против основных резервных валют. При этом укрепление евро на форексе к 1,14 доллара ведет к более сдержанному его ослаблению против рубля.

Рынок нефти пытается удержаться выше психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent на фоне сообщений из Ливии.

В частности, национальная нефтяная компания страны (NOC) объявила о форс-мажорной ситуации на крупнейшем в стране месторождении Шарара (Sharara) из-за его захвата местными вооружёнными группировками. Возможные потери оцениваются в 385 тысяч баррелей в сутки. Существует угроза и другим производственным объектам нефтяного сектора страны.

В то же время, опасения по поводу неспособности ОПЕК+ сдержать снижение нефтяных котировок не дают им активно расти на ливийских новостях, полагает Иван Марчена из ГК Forex Club. Инвесторам важно увидеть, когда достигнутые договоренности начнут отражаться в выраженном снижении запасов топлива в мире.

В итоге, доллар и евро снижались днем против рубля на 0,2-0,6%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В моменте нет поводов для очередной попытки рубля взять тренд на укрепление, принимая во внимание шаткий внешний фон и высокую неопределенность перед заседанием Банка России в пятницу, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Участники рынка также ожидают решение о возобновлении покупок валюты Центробанком в рамках бюджетного правила с января 2019 года. И кажется, что основная интрига заключается в том, произойдет ли это в полном объеме операций Минфина (негативный сигнал для рубля) — или частично, например, по 50% в первые месяцы (умеренно негативный сигнал)", — добавил он.

"Вероятность того, что до заседания Банка России мы увидим сколько-нибудь значимые курсовые движения, при прочих равных (отсутствии каких-либо нестандартных нефинансовых новостей), крайне невелика", — также считает Владимир Рожанковский из компании "Международный Финансовый Центр".

"Баррель нефти после заседания ОПЕК+ стабилизировался возле отметки 60 долларов по сорту Brent — цена, которая вроде бы устраивает всех, и, как минимум, на этом фронте никаких интриг в направлении рубля уже нет", — добавил он.