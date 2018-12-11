МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем во вторник перешел к росту по основным индексам на улучшении внешнего фона и укреплении рубля, но это пока весьма робкая попытка, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.31 мск дорожал на 0,29%, до 2403,87 пункта, индекс РТС — на 0,5%, до 1142,11 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 33 копейки, до 66,31 рубля, курс евро – на 20 копеек, до 75,47 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,97% — до 60,55 доллара за баррель.

Среди лидеров роста – акции "Аэрофлота" (1,86%), АФК "Система" (1,84%), компании "Сафмар финансовые инвестиции" (1,37%), НЛМК (1,32%), а также обыкновенные акции "Татнефти" (1,03%) и акции Московской биржи (1,02%). Особенно выделяются акции ФСК ЕЭС (рост на 2,36%) — они продолжают среднесрочный восходящий тренд и удерживаются выше поддержки 15,4 копейки, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес брокер".

Среди лидеров снижения – акции "Русснефти" (-3,63%), "Полюса" (-2,56%), "Русала" (-2,12%), префы "Татнефти" (-1,71%), акции "Распадской" (-1,49%), а также депозитарные расписки "Ленты" (-1,31%) и акции "Газпром нефти" (-1,19%).

Тем не менее, говорить о сломе нисходящего тренда еще рано. "Российский фондовый рынок сегодня демонстрирует слабость, несмотря на позитивный внешний фон. Рублёвый индекс Московской биржи консолидируется в районе 2400 пунктов… а валютный РТС… тестирует отметку 1140 пунктов", — оценивает Василий Олейник из "Финама". Российским инвесторам сейчас стоит быть крайне осторожными и не стоит сильно увеличивать долю акций в портфелях, полагает он.

Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA до конца дня ожидает консолидации индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней в ожидании выхода отраслевой статистики от Американского института нефти сегодня вечером. Индекс Мосбиржи будет находиться частично под давлением нефтегазового сектора из-за коррекции бумаг таких компаний, как "Роснефть", "Татнефть", "Газпром", и "Газпром нефть", добавляет Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".