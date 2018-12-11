МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Основные индексы США во вторник растут более чем на 1% на новостях о пошлинах Китая на импорт автомобилей из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,08%, до 24686,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,36%, до 7115,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,17%, до 2668,55 пункта.

Агентство Блумберг ранее во вторник сообщило со ссылкой на источники, что Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40% — соответствующее предложение внесено в Госсовет КНР и будет рассмотрено в ближайшие несколько дней. Бумаги компаний производителей автомобилей в плюсе — акции General Motors дорожают на 3%, Ford — на 1,7%.

Ранее лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах относительно пошлин. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал "исправить" ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом годового импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Инвесторы также ожидают в среду публикацию важной статистики. Так, министерство труда опубликует данные по инфляции в США в ноябре. Аналитики прогнозируют замедление годовой инфляции в стране в отчетном периоде до 2,2% с 2,5% в октябре.