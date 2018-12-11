МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру перешел к росту по отношению к евро после выхода данных о том, что цены производителей в США выросли сильнее, чем ожидалось, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,1321 доллара за евро с 1,1355 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене при этом уменьшался до 113,30 иены со 113,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 97,37 пункта.

Базовый индекс цен производителей США в ноябре вырос сильнее, чем прогнозировали аналитики, как в месячном, так и в годовом выражении, что позитивно повлияло на настроение инвесторов в долларовые активы.

Инвесторы также отыгрывают новости о торговых отношениях США и Китая. Ранее во вторник СМИ сообщили, что Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40% — соответствующее предложение внесено в Госсовет КНР и будет рассмотрено в ближайшие несколько дней.

Внимание участников рынка теперь сосредоточено на ожидании данных о потребительской инфляции в США в ноябре. Аналитики прогнозируют замедление годового роста цен в стране в отчетном периоде до 2,2% с 2,5% в октябре.