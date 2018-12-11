МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник закрыл торги с незначительными потерями по основным индексам, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,11% — до 2394,26 пункта, индекс РТС — на 1,85%, до 1136,5 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.22 мск снижался на 17 копеек — до 66,48 рубля, курс евро падал на 38 копеек, до 75,29 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,38% — до 60,8 доллара за баррель.

"Во вторник 11 декабря российский рынок акций финиширует на нейтральной территории. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи завершает сессию на отметке 2395 пунктов с незначительными потерями", – комментирует Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – бумаги "Лензолото" (префы подскочили на 7,35%, обыкновенные акции – на 14,13%), бумаги ТГК-2 выросли (префы – на 7,8%, обыкновенные акции – на 7,26%) акции ФСК "ЕЭС" (2,52%), "Лукойла" (1,81%), "Аэрофлота" (1,68%), а также обыкновенные акции "Россетей" (1,63%), акции "Мегафона" (1,29%) и акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (1,19%).

Среди лидеров снижения – акции "Русснефти" (-3,67%), "Полюса" (-3,01%), депозитарные расписки "Ленты" (-2,82%), акции "Русала" (-2,72%), акции ЛСР (-2,56%), а также акции "Магнита" (-2,44%), МТС (-2,4%), ОВК (-2,36%), ММК (-1,86%) и акции "Яндекса" (-1,76%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Позитивное открытие американских торгов на том, что Китай готовится к снижению тарифов на автомобили американского производства, дает надежду на возобновление роста отечественного фондового рынка в ближайшие дни, отмечает Соснова из "Фридом Финанс".

"Настроения на зарубежных площадках также пошли на улучшение, однако не стоит забывать о сохранении высокой волатильности, которая может быстро изменить ситуацию. Пока же как индексы РФ, так и цены на нефть в краткосрочной перспективе скорее склонны к росту", — говорит Елена Кожухова из "Велес Брокер".

Дальнейшая перспектива динамики индексов акций РФ невнятная: с одной стороны, для покупок нужен повод, а его нет, с другой – продавать как будто тоже не на чем, замечает Анна Бодрова из "Альпари".

"Рынок будет топтаться в коридоре 2380-2425 пунктов по индексу Мосбиржи до тех пор, пока не выйдет на конкретную торговую идею. Индекс РТС, в свою очередь, стремится сейчас к 1145 пунктам, но границы краткосрочного диапазона остаются в пределах 1135-1150 пунктов", — полагает она.