МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером рос к доллару и к евро, отыгрывая уверенные попытки рынка нефти закрепиться выше психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent.

Ожидания по ключевой ставке ЦБ РФ и осторожные планы Минфина РФ по размещению в среду ОФЗ не мешают рублю торговаться уверенно.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.30 мск снижался на 16 копеек — до 66,49 рубля, курс евро – на 42 копейки до 75,27 рубля.

РУБЛЬ В УМЕРЕННОМ ПЛЮСЕ

Российская валюта вечером повышалась против основных резервных валют. При этом евро на форексе не смог укрепиться в районе отметки 1,14 доллара и сполз ниже 1,135 доллара. Это объяснило его внутридневную волатильность на российском валютном рынке.

Рынок нефти успешно пытается удержаться выше психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent на фоне сообщений из Ливии.

В частности, национальная нефтяная компания страны (NOC) объявила о форс-мажорной ситуации на крупнейшем в стране месторождении Шарара (Sharara) из-за его захвата местными вооруженными группировками. Возможные потери оцениваются в 385 тысяч баррелей в сутки. Существует угроза и другим производственным объектам нефтяного сектора страны.

Завтра Минфин России планирует предложить инвесторам ОФЗ двух серий совокупным объемом 21,2 миллиарда рублей по номиналу. Неделей ранее ведомство предлагало ОФЗ на 25 миллиардов и не смогло в полном объеме их разместить.

В целом доллар и евро снижались вечером против рубля на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 4,05 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,9-67,1 рубля, евро – в коридоре 74,55-75,95 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Рубль сохраняет стабильность против доллара и евро, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Пара доллар/рубль остается в диапазоне 66-67, евро/рубль консолидируется между 75-76,20. Среди потенциальных факторов, которые могут увести пары в новые диапазоны, по-прежнему можно отметить нефтяные цены и решения ЦБ РФ по ключевой ставке", — добавила она.