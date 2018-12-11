МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно негативной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,4%, до 6,32 доллара, "Новатэка" — на 0,6%, до 166 долларов, "Лукойла" — выросла на 0,75%, до 77,96 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,21%, до 4,74 доллара, "Газпром нефти" — на 0,72%, до 27,45 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,82%, до 19 долларов, НЛМК — опустилась на 1,07%, до 23,22 доллара, "Северстали" — на 1,48%, до 13,94 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,5%, до 1,19 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,22%, до 11,65 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизились в стоимости на 3,01%, до 16,78 доллара.

Цена расписок "Магнита" снизилась на 2,04%, до 13,23 доллара, "Ленты" — на 5,06%, до 2,91 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,58%, до 2,43 доллара.