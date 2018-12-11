МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером демонстрируют позитивную динамику на фоне снижения уровня добычи этого сырья в Ливии и роста мировых фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.38 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03% — до 60,59 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,94%, до 51,99 доллара за баррель.

Во вторник поддержку нефтяным котировкам оказывают опасения перебоев поставок сырья из Ливии, где Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем в стране месторождении "Шарара" (Sharara) и предупредила об угрозе другим производственным объектам в стране. По данным NOC, закрытие "Шарары" приведет к снижению объемов нефтедобычи на 315 тысяч баррелей в день.

Рост основных мировых бирж также позитивно влияет на стоимость нефти. Европейские индексы поднимаются на 1,5-1,8%, американские — в пределах 1%. Днем ранее на фондовых биржах наблюдалась высокая волатильность, вызванная опасениями относительно процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit) и торговых взаимоотношениях США и Китая, на фоне чего нефть обеих марок дешевела более чем на 3%.

Помимо этого трейдеры продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. "Хотя общее соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи может поддерживать рынок в ближайшие месяцы, отсутствие целевых показателей по конкретной стране не позволяет трейдерам агрессивно диктовать цену", — сказал агентству MarketWatch аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric Робби Фрейзер (Robbie Fraser). Он добавил, что со временем все больше внимания будет приковано к любым реальным свидетельствам сокращения поставок нефти, особенно из Саудовской Аравии и России.