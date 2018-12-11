МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Компания-производитель платежных аппаратов Ingenico Group представила сервис, по которому зарубежные компании получат возможность обрабатывать трансграничные платежи через крупнейшие банки-эквайеры в России локально, говорится в сообщении компании.

"Ingenico Group… меняет способы, с помощью которых международные онлайн-магазины могут вести бизнес в России, впервые предлагая внутреннюю обработку международных платежей", — сообщается в релизе.

До сих пор платежи международных торговых компаний без юрлица в РФ, как правило, обрабатывались как трансграничные, осуществляемые банками-эквайерами за пределами России, а те компании, которые имели юрлицо в России, сталкивались с проблемами в отношении НДС и репатриации переводимых средств, отмечает Ingenico. Теперь через сервис Ingenico международные торговые сети смогут обрабатывать платежи за счет сотрудничества с российскими банками-эквайерами не как трансграничные, а как локальные, проведенные внутри РФ.

Ingenico отмечает, что подключение локальных эквайеров в РФ позволит увеличить конверсию и скорость проведения операций, оптимизировать затраты на проведение платежей. Крупнейшие банки полностью интегрированы в качестве местного эквайера для Ingenico, что поможет зарубежным магазинам эффективно работать в России.

Как отмечается в сообщении, Россия является одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся рынков электронной коммерции в мире. По ряду оценок, объем продаж в сфере электронной коммерции в 2017 году превысил 28 миллиардов евро, а выручка в электронной коммерции растет на 17% в год за счет того, что две трети российских онлайн-покупателей совершают трансграничные покупки.

Одновременно с этим Ingenico объявила о начале приеме карт российской платежной системы "Мир" в международных онлайн-магазинах. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве между Сбербанком и Ingenico было подписано в середине ноября.