МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,05% — до 6,32 доллара, "Лукойла" — росла на 0,58%, до 78,41 доллара, "Новатэка" — повышалась на 0,75%, до 167,25 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,54%, до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,18%, до 27,5 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,7% — до 1,2 доллара, Сбербанка — на 0,17%, до 11,67 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", теряли 1,37% стоимости, достигая 16,55 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,92% — до 19,18 доллара, "Северстали" — на 0,18%, до 13,96 доллара, НЛМК — на 0,93%, до 23,43 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" уменьшалась на 0,42% — до 13,18 доллара, "Ленты" — росла на 1,03%, до 2,94 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,99% — до 2,45 доллара.