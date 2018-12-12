МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Курс британского фунта стерлингов к доллару укрепляется в среду, торгуясь выше отметки 1,25 доллара после резкого падения ранее в ходе торгов на фоне политической неопределенности в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.46 мск курс фунта рос до 1,2536 доллара за фунт с 1,2489 доллара за фунт днем ранее. Ранее в ходе торгов он достигал минимума с весны 2017 года в 1,2478 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,47 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,38 иены за доллар, курс евро к доллару рос до 1,133 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1317 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 97,38 пункта.

Инвесторы валютного рынка ждут новостей из Великобритании, где в среду вечером состоится голосование по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй. Формат голосования будет определен в течение дня на совещании руководящего комитета Консервативной партии Великобритании.

За день до запланированного на 11 декабря голосования в британском парламенте по соглашению с ЕС о Brexit Мэй объявила о его переносе на неопределенный срок, объяснив свое решение неминуемым поражением в парламенте. Это заявление усилило недовольство премьером в партии и заставило очередных коллег Мэй написать письма с выражением ей недоверия. Политический кризис в стране тянется уже некоторое время, а близость даты Brexit — 29 марта 2019 года — усиливает ощущение неопределенности будущего страны.

Аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam) сказал агентству Франс Пресс, что в целом голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй не слишком сильно удивило рынки, учитывая что слухи о нем пошли еще во вторник, а также факт переноса голосования в парламенте о соглашению с ЕС о Brexit.