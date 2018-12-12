МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть ощутимо растут в среду днем на фоне усиления рисковых настроений и ожиданий того, что сокращение добычи странами ОПЕК+ скажется на рынке в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.09 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,76%, до 61,23 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,94%, до 52,66 доллара за баррель. В понедельник нефть обеих марок дешевела более чем на 3% на фоне повышенной волатильности на мировых фондовых рынках.

Оптимизм инвесторов нефтяного рынка в среду отмечается на фоне повсеместного восстановления рисковых настроений, о чем свидетельствует уверенный рост фондовых рынков Европы и Азии. Этот подъем на биржах был обусловлен оживлением надежд на возможное достижение долгосрочного взаимовыгодного торгового соглашения между США и Китаем.

Кроме того, трейдеры отыгрывают ожидания влияния в 2019 году решения ОПЕК+ о сокращении добычи. ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. "Сокращение добычи странами ОПЕК+ стабилизирует рынок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Кроме того, поддержку стоимости нефти продолжают оказывать данные API об исчерпании запасов нефти в США. "Рынок нефти восстанавливается после оптимистичного доклада API", — заявил агентству стратег брокерской компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).

Согласно новым данным организации, за неделю по 7 декабря коммерческие запасы нефти в США упали сразу на 10,18 миллиона баррелей после роста на 5,36 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных о запасах от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,99 миллиона баррелей после сокращения на 7,323 миллиона баррелей неделей ранее.