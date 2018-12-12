МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине торгов среды продолжает снижаться, несмотря на рост зарубежных площадок.

Индекс Мосбиржи к 15.54 мск проседал на 0,59%, до 2380,24 пункта, индекс РТС — на 0,43%, до 1129,88 пункта, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 2 копейки, до 66,37 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 75,24 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1,64% — до 61,19 доллара за баррель.

К текущему моменту основные европейские площадки растут в пределах 1-2%.

"Российский рынок застрял в "красной" зоне. Ни подъем нефтяных котировок, ни позитивная динамика на мировых площадках не убедили инвесторов возобновить покупки отечественных активов", — отмечает Анастасия Попова из компании "БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА…

Акции "Мегафона" в первую половину дня подорожали на 5% на сообщении компании о том, что "Мегафон Финанс" погасил GDR оператора, став владельцем 78,84% его уставного капитала, и направил на рассмотрение в Банк России обязательную оферту миноритарным акционерам. К текущему моменту акции оператора растут на 3,85%.

"Сложившаяся ситуация образовалась после того, как "Мегафон Финанс" конвертировала принадлежащие ей GDR "Мегафона" в обыкновенные акции. Ориентировочные суммы на осуществление выкупа могут быть от 90 миллиардов рублей до 111,6 миллиарда рублей, которые ещё в начале ноября совет директоров "Мегафона" выделил для своей дочерней компании", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"В целом структура акционерного капитала "Мегафона" остаётся довольно запутанной. Возможно, что предложение по выкупу будет немного выше текущей рыночной цены, но незначительно. Компания явно пытается консолидироваться в частных руках, чтобы снизить издержки, связанные с публичностью", — добавляет он.

Среди лидеров роста также – акции МТС (1,96%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,57%), префы "Сургутнефтегаза" (1,1%), акции "Полюса" (1,1%).

…И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" снижаются на 1,27%, а на утренних торгах теряли 2,9%, вновь попав "в чёрную полосу", по наблюдению Кочеткова.

"Накануне госдеп США призвал участников проекта "Северный поток — 2" отказаться от реализации "опасной" для европейской энергетической безопасности идеи. Затем уже американские законодатели приняли резолюцию против "Северного потока — 2", назвав его радикальным шагом назад для энергетической безопасности Европы. За резолюцию проголосовали как демократы, так и республиканцы, которые призвали Дональда Трампа использовать все возможные средства для поддержки европейской энергетической безопасности", — комментирует он.

"Естественно, что какой-либо речи о заботе США не идёт, поскольку Вашингтон очень настойчиво продвигает американский СПГ на европейский рынок. Если Литву и Польшу можно убедить в необходимости покупки самого "демократичного" газа из США, то вот потребители в Западной Европе оказались менее сговорчивыми. В резолюции также поддерживается возможность введения санкций против участников проекта, что вновь повышает риски для "Газпрома". Поэтому на торгах в среду мы отмечаем усиление продаж акций газового гиганта", — добавляет эксперт.

Также в лидерах падения – акции "Яндекса" (-2,27%), депозитарные расписки "Ленты" (-2,1%), акции "Лукойла" (-1,53%), ФСК ЕЭС (-1,42%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,18%), а также акции ОВК (-1,18%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,15%), акции "Алросы" (-1,15%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок выглядит слабее глобального, поэтому, скорее всего, консолидация на нем продолжится и до конца торговой сессии, полагает Анастасия Соснова из компании "Фридом Финанс".

Важным уровнем поддержки индекса Мосбиржи выступает отметка в 2310 пунктов, пробитие которого откроет путь на снижение индекса до уровня 2250 пунктов, уровнем сопротивления при этом выступает отметка в 2450 пунктов, считает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

"Заявление Трампа о продуктивных переговорах с Китаем никак не отразились на сегодняшнем открытии торгов – индекс Мосбиржи на текущий момент демонстрирует снижение на 0,7%, однако реально предпринятые действия в отношении торговой войны США и Китая с обеих сторон окажут положительное влияние как на российский, так и на мировые рынки. В таком случае индекс Мосбиржи вернётся к уровню 2450 пунктов", — полагает при этом он.