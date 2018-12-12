МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду торгуются в "зеленой зоне", инвесторы отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа о торговых отношениях Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.09 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,1%, до 24638,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,55%, до 7140,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,21%, до 2668,73 пункта.

Поддержку американским фондовым биржам в среду оказывают комментарии Трампа о ходе урегулирования торгового конфликта США и КНР. В интервью агентству Рейтер он рассказал, что между сторонами проходят переговоры по телефону и не исключил возможности новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков. Трамп также добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.

Кроме того, с оптимизмом восприняли рынки новость о том, что Верховный суд Британской Колумбии (Канада) постановил выпустить под залог финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США.

"На рынках наблюдается ослабление рисков. Сначала у нас были новости о том, что Китай рассматривает вопрос о снижении пошлин на (импортируемые из США — ред.) автомобили, затем финансовый директор Huawei была выпущена под залог, а теперь Трамп заявил, что может принять меры, если это поможет обеспечить заключение сделки", — приводит агентство мнение стратега Societe Generale Элвина Тэна (Alvin Tan).

Инвесторы также оценивают внутреннюю статистику: годовая инфляция в стране в ноябре совпала с прогнозами аналитиков, составив 2,2%. В месячном выражении при этом потребительские цены не изменились, тогда как ожидалась инфляция в 0,1%.