ЛОНДОН, 12 декабря /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский фунт в среду вечером растет на 1,29% на новостях о поддержке парламентариями премьер-министра Терезы Мэй в предстоящем голосовании по вотуму недоверия, свидетельствуют данные торгов.

К 17.59 (20.59 мск) британская валюта выросла до 1,265 доллара за фунт.

Ранее в среду канцелярия британского правительства сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила значительную поддержку от однопартийцев и борется за каждый голос на предстоящем голосовании по вотуму недоверия.

По данным СМИ, в поддержку Мэй в среду публично выступили 158 парламентариев-консерваторов. Это означает, что премьеру удастся сохранить пост лидера партии. Голосование по вотуму недоверия будет тайным, а его результаты станут известны после 21.00 местного времени (после полуночи по московскому времени).

По правилам, для сохранения доверия лидеру партии необходимы 50% плюс один голос от общего количества проголосовавших. Всего в голосовании могут принять участие 315 членов фракции консерваторов в палате общин. В бюллетене будут содержаться два варианта ответа: "Я доверяю премьер-министру" и "Я не доверяю премьер-министру".