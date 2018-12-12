МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Европейские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе, поднявшись на 1-2%, инвесторы позитивно настроены относительно перспектив отношений США и КНР после заявлений Дональда Трампа, также оценивая ситуацию с бюджетом Италии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 1,08%, до 6880,19 пункта, французский CAC 40 — на 2,15%, до 4909,45 пункта, немецкий DAX — на 1,38%, до 10929,43 пункта.

В интервью агентству Рейтер президент США Дональд Трамп рассказал, что между Штатами и Китаем проходят телефонные переговоры, президент не исключил возможности новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков. Трамп также добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.

Инвесторы обратили внимание и на заявления относительно принятия бюджета Италии. Ранее в среду заместитель председателя совмина страны Джанкарло Джорджетти заявил, что Италия надеется, что сможет достичь договоренности с Еврокомиссией (ЕК) по вопросу бюджета страны на 2019 год, согласовав уровень дефицита в 2-2,2% от ВВП, пишет агентство.

Совет министров Италии 15 октября одобрил проект о госбюджете на 2019 год. Правительственный законопроект предусматривает рост ВВП в 2019 году на 1,5%, но при этом и заметное увеличение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП, что вызвало особую обеспокоенность в Брюсселе. В итоге Европейская комиссия в конце октября отклонила проект госбюджета Италии.

Поддержала торги статистика по промпроизводству еврозоны в октябре, показатель в годовом выражении вырос сильнее прогнозов — на 1,2% против ожиданий роста в 0,7%. В месячном исчислении рост составил 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков.