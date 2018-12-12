МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду снизился, несмотря на повышение основных мировых фондовых рынков и нефтяных котировок.

Ухудшение геополитического фона из-за новостей по поводу "Северного потока-2" поддержало давление на стоимость российских активов, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 1% — до 2370,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1125,78 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ГЕОПОЛИТИКА НАДАВИЛА

Российский фондовый рынок в среду попал под давление геополитического негатива. Это связано с принятием палатой представителей конгресса США резолюции о противодействии "Северному потоку-2".

Документ призывает президента США поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России, а также поддерживает введение санкций в вопросе "Северного потока-2".

На этом фоне председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что Германия должна в срочном порядке пересмотреть свою позицию по проекту газопровода "Северный поток-2", поскольку он является геополитическим, а не коммерческим.

В итоге геополитика обусловила общее давление на весь рынок акций РФ, несмотря на позитивную динамику западноевропейских и американских фондовых индексов, а также на рост нефтяных котировок и закрепление их выше ключевого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

На этом фоне среди лидеров снижения оказались акции "Газпрома" (-1,8%). Также снизились бумаги "Лукойла" (-3,1%), "Татнефти" (-2,8%), "Алросы" (-1,3%).

Подорожали акции "Мегафона" (+4,1%) на фоне сообщений о том, что "Мегафон Финанс" погасил GDR оператора, стал владельцем 78,84% уставного капитала сотового оператора и направил на рассмотрение в Банк России обязательную оферту миноритарным акционерам. Также подросли акции МТС (+3,7%), "Polymetal" (+1,5%), "Распадской" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи в среду снизился до 2370 пунктов, протестировав тем самым промежуточный уровень поддержки на 2375, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Следующая поддержка находится на отметке 2350 пунктов. После него вплоть до 2310 пунктов нет почти ничего, что могло бы сдержать "медведей". Однако на данный момент особенно ярких поводов для распродажи нет, как нет и поводов для покупки. Это значит, что индекс Мосбиржи может закрепиться в "боковике" 2365-2395 пунктов. Индекс РТС будет консолидироваться в коридоре 1115-1145 пунктов", — добавила она.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2320-2420 пунктов, а РТС – в коридоре 1110-1140 пунктов, считает Иван Марчена, из ГК Forex Club.