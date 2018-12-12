МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Курс доллара снижается к мировым валютам в среду вечером, инвесторы оценивают сообщения о прогрессе в деэскалации торгового конфликта между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.09 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,33%, до 97,06 пункта. Курс доллара к иене снижался до 113,22 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,38 иены за доллар, курс евро к доллару рос до 1,1361 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1317 доллара за евро.

В центре внимания рынков остаются новости о торговых отношениях США и Китая. Так, издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на неназванных китайских чиновников, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что между сторонами проходят переговоры по телефону и не исключил возможности новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков.

Американская валюта в данный момент выступает в роли безопасного актива, спрос на который снижается при ослаблении политических рисков.

Помимо этого инвесторы ожидают результатов голосования по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Консерваторы пытаются оспорить лидерство Мэй из-за несогласия с предлагаемыми ею и уже согласованными с Брюсселем условиями соглашения о Brexit. Источник в Консервативной партии сообщил РИА Новости, что шансы Мэй сохранить пост лидера весьма велики. Итоги голосования, будут оглашены после 21.00 местного времени (00.00 мск).