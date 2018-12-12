МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в среду стабилизировался к доллару и снижался к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе выше 1,135 доллара.

Закрепление рынка нефти выше психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent поддерживало рубль, хотя ухудшение геополитического фона компенсировало эту поддержку.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.07 мск повышался на 1 копейку, до 66,36 рубля, курс евро – на 21 копейку, до 75,36 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта вечером стабилизировалась к доллару и снижалась к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе выше 1,135 доллара.

Стоимость нефти повышалась в район 61 доллара за баррель на фоне еженедельных данных минэнерго США. Так, коммерческие запасы нефти в стране, исключая стратегический резерв, за неделю по 7 декабря уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 442 миллионов баррелей. Аналитики при этом ожидали, что показатель сократится на 3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,6 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей меньше по сравнению с прошлой неделей.

Давление на рубль оказало ухудшение геополитического фона. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии газопроводу "Северный поток-2". Документ призывает президента США поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок энергоносителей из России, а также поддерживает введение санкций в вопросе "Северного потока-2".

На этом фоне председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что Германия должна в срочном порядке пересмотреть свою позицию по проекту газопровода "Северный поток-2", поскольку он является геополитическим, а не коммерческим.

Сдерживающее влияние на курс российской валюты оказали не совсем удачные итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ, проведенных в среду. Ведомство смогло разместить бумаг только на 13,59 миллиарда рублей по номиналу из предлагавшегося лимита в 21,2 миллиарда.

В итоге, доллар мало менялся вечером против рубля, евро рос на 0,3%. Рублевая цена нефти при этом колебалась ниже уровня 4,05 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,8-67 рублей, евро – в коридоре 74,7-76,1 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Курс рубля пока что остается изолированным от позитивной динамики других развивающихся рынков, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Позитив для сектора emerging markets сейчас формируется, с одной стороны, продолжением переговоров между США и Китаем по поводу деэскалации торговой напряженности. С другой стороны, рынки все больше рассчитывают на смягчение монетарной политики ФРС. Изоляция рубля от данного позитива объясняется опасениями инвесторов по поводу возвращения ЦБ РФ с покупками валюты на открытом рынке (возможно, с января – ред.)", — добавил он.