МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Первый в мире криптовалютный банк выплатит 2,3 миллиона долларов по решению суда в рамках урегулирования обвинений в мошенничестве при привлечении средств в ходе ICO (процедуры первичного размещения токенов), сообщает издание Wall Street Journal.

"Согласно решению суда, AriseBank должен заплатить 2,3 миллиона долларов для урегулирования претензий", — пишет газета.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила 30 января 2018 года разрешение суда на заморозку 600 миллионов долларов, привлеченных криптовалютным банком AriseBank в рамках ICO. Замороженные средства являются частью суммы в 1 миллиард долларов, которые банк планировал привлечь в рамках первичного размещения.

Согласно жалобе регулятора, поданной в федеральный окружной суд Далласа 25 января, AriseBank якобы мошенничал при привлечении средств в ходе ICO. В частности, он заявил, что приобрел банк, входящий в систему страхования Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) США, что дает ему право предлагать клиентам счета, застрахованные FDIC, а также предоставляет этим клиентам возможность получить карту Visa с маркировкой AriseBank.

Кроме того, AriseBank якобы ложно позиционировал себя как первый децентрализованный банк, предлагающий разнообразные банковские услуги, а также заверял пользователей, что разработал приложение, которое автоматически осуществляет торговлю различными криптовалютами.