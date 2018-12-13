МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в среду прибавили около 1% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о торговых отношениях Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,64%, до 24527,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,95%, до 7098,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,54%, до 2651,07 пункта.

В интервью агентству Рейтер Трамп не исключил возможности новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков. Он также добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на неназванных китайских чиновников, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США.

"Волатильность, наблюдающаяся в последнее время, вероятнее всего, связана с тарифами и торговыми переговорами", — констатировала агентству MarketWatch президент Financial 1 Wealth Management Group Татьяна Бунич (Tatyana Bunich).

Кроме того, в среду стало известно, что Верховный суд Британской Колумбии (Канада) разрешил выпустить под залог финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США.

Также в среду Трамп назвал ошибкой возможное повышение базовой ставки на заседании регулятора на следующей неделе. ФРС в текущем году повышала базовую ставку трижды, и еще одно повышение ожидается на следующем заседании регулятора 18-19 декабря.

Инвесторы также обратили внимание на статистические данные: годовая инфляция в стране в ноябре совпала с прогнозами аналитиков, составив 2,2%. В месячном выражении при этом потребительские цены не изменились, тогда как ожидалась инфляция в 0,1%.