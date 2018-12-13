МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Курс британского фунта стерлингов снижается к доллару в четверг утром на фоне коррекции после резкого роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск британский фунт опускался до 1,2611 доллара за фунт с 1,263 доллара за фунт днем ранее. По итогам среды курс фунта подскочил к доллару на 1,11%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 97,1 пункта. Курс доллара к иене поднимался до 113,47 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,28 иены за доллар, курс евро к доллару снижался до 1,1366 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1368 доллара за евро.

В четверг утром инвесторы валютного рынка фиксируют прибыль по позициям с фунтом стерлингов. Курс британской валюты подскочил в среду более чем на 1% после того, как лидер Консервативной партии Великобритании и премьер-министр страны Тереза Мэй смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов. В ходе голосования Мэй получила поддержку 200 парламентариев, против высказались 117 человек. Таким образом, Мэй сохранит за собой нынешние государственные должности.

По мнению валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер, динамика курса фунта говорит о том, что это неплохие новости, но они не решают вопрос с Brexit. "С этой точки зрения неопределенность сохраняется", — заключил эксперт.