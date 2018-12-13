МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов слегка снижается на противоречивом внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижался на 0,2%, до 2367 пунктов, индекс РТС — на 0,1% — до 1125 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,4%, до 60,41 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах увеличились на 0,5-1%. Фьючерсы на американские индексы снижаются с утра на 0,4-0,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышались на 0,1-1,2%, в частности японский Nikkei 225 — на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 1,2%,

В то же время, на последних в текущем году переговорах лидеров стран ЕС 13 и 14 декабря в Брюсселе могут быть продлены санкции против РФ еще на полгода. На нем же будет обсуждаться ситуация вокруг событий в Керченском проливе.