МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рубль днем стабилизировался против доллара и евро около уровней предыдущего закрытия.

Геополитический фон и ожидания завтрашнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке снижают рыночную активность на внутренней валютной торговой площадке, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.36 мск повышался на 2 копейки — до 66,40 рубля, курс евро – на 1 копейку до 75,54 рубля.

РУБЛЬ В РАЗДУМИЯХ

Российская валюта днем стабилизировалась к доллару и к евро на фоне сползания рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель. Нефть оказалась под давлением декабрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА оценило, что добыча нефти стран ОПЕК в ноябре выросла на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем, до 33,03 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет показателей в Саудовской Аравии и ОАЭ. При этом запасы нефти в странах ОЭСР в октябре впервые с марта превысили среднее значение за пять лет. В то же время МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах на уровне 1,3 и 1,4 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Геополитическая неопределенность вокруг судьбы трубопровода "Северный поток-2" сохраняется на фоне активности Украины, США и Европарламента воспрепятствовать его реализации, и это поддавливает курс рубля к основным резервным валютам в конце года, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Ожидания игроками завтрашнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке сдерживает рыночную активность валютных торгов, отмечают аналитики.

В итоге, доллар и евро прибавляли днем к рублю в пределах на 0,05%. Рублевая цена нефти при этом колебалась ниже уровня 3,95 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рыночная активность остается низкой в преддверии заседания ЦБ, новых ярких торговых идей нет, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. "Ждем сохранения диапазона 66-66,5 по паре доллар-рубль при отсутствии внешних драйверов", — оценил он.

Отсутствие существенных инфляционных рисков вряд ли заставит регулятора отказаться от умеренно жесткой монетарной политики, рассуждают аналитики Райффайзенбанка.

"Как мы понимаем, ее акценты смещены в сторону внешних рисков и поведения рубля", — добавили в банке, оценивая перспективы завтрашних решений и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке.