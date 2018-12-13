МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг поднимаются, инвесторы отыгрывают сильную внутреннюю статистику по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,66%, до 24688,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 7127,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 2662,88 пункта.

Ранее в четверг минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 8 декабря снизилось на 27 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 206 тысяч. Инвесторы ожидали снижение только до 226 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 231 тысячу заявок. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону увеличения — до 233 тысяч.

Позитивная динамика американских бирж продолжается на оптимизме по торговым отношениям США и КНР. Ранее СМИ сообщали, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США. Помимо этого, в среду в СМИ появились сообщения о том, что Китай возобновил закупку соевых бобов из США.

Позднее в четверг ожидается выход данных по бюджету США в ноябре. Аналитики прогнозируют, что дефицит бюджета страны в отчетном месяце вырос почти вдвое, до 193,5 миллиарда долларов со 100 миллиардов долларов в октябре.