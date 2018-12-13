МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Курс евро к доллару оказался под давлением в четверг вечером после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогнозы роста экономики еврозоны на текущий и следующий годы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1353 доллара за евро с 1,1368 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене при этом рос до 113,66 иены со 113,28 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 97,19 пункта.

Ранее в четверг состоялось очередное заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордно низком нулевом уровне. Центробанк вместе с этим подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года.

ЕЦБ также понизил свой прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2018 года до 1,9% с 2%, а на 2019 год — до 1,7% с 1,8%. При этом прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,7%. ЕЦБ также ожидает, что рост ВВП еврозоны в 2021 году составит 1,5%.

Позднее в четверг инвесторы ожидают статистику из США. Так, станут известны данные о бюджете страны в ноябре. Аналитики прогнозируют, что дефицит бюджета в отчетном месяце вырос почти вдвое, до 193,5 миллиарда долларов со 100 миллиардов долларов в октябре.