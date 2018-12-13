МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером в четверг перешел к росту к евро, продолжая также находиться в слабом повышении по отношению к доллару, в то время как на завтрашнем заседании ЦБ РФ будет рассматриваться вопрос о возможном увеличении ключевой ставки, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.10 мск снижался на 5 копеек, до 66,33 рубля, курс евро – на 22 копейки, до 75,31 рубля. Ранее, днём, евро слегка укреплялся по отношению к рублю.

Российская валюта вечером стал занимать более выигрышную позицию по отношению к единой европейской валюте на фоне сползания евро на форексе ниже 1,135 доллара. Решение ЕЦБ оставить базовую ставку на рекордно низком нулевом уровне и корректировка вниз прогноза ВВП еврозоны вызвали слабость европейской валюты.

Возможное повышение Центробанком РФ ключевой ставки завтра на 0,25 процентных пункта, до 7,75%, годовых вкупе с попытками рынка нефти все же удержаться на психологически значимом уровне 60 долларов за баррель Brent поддерживает курс российской валюты. В итоге доллар и евро снижаются вечером к рублю на 0,1-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро – в коридоре 74,5-75,9 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club. С учетом относительной стабилизации конъюнктуры на финансовых рынках и переноса санкционных угроз на следующий год завтра ЦБ все-таки не будет повышать ключевую ставку, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Однако регулятор оставит максимально консервативную риторику в пресс-релизе, сохраняющую возможность для повышения ставки в начале 2019 года, добавил он.

"Помимо ставки не менее (если не более) важным событием станет решение ЦБ РФ о возобновлении покупок валюты на рынке для Минфина в рамках исполнения бюджетного правила. С высокой вероятностью в пятницу ЦБ объявит о возобновлении уже после праздников таких операций. Такое решение вкупе с сохранением ключевой ставки будет способствовать ослаблению рубля, хотя пока мы ожидаем лишь краткосрочного эффекта, который на первых порах будет носить исключительно психологический характер", — сказал Кравченко.