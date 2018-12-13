МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Цена на золото опускается вечером в четверг, укрепление доллара, вызванное ослаблением евро после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), оказывает давление на котировки металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.32 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3 доллара, или на 0,24%, до 1247 долларов за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,01% — до 14,852 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,1%, до 97,14 пункта. Удорожание доллара негативно сказывается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ранее состоялось заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на нулевом уровне, а также понизил прогнозы роста ВВП еврозоны на текущий и следующий годы. Ослабление евро поддержало стоимость американской валюты.

Инвесторы вместе с этим ожидают заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре, по итогам встречи аналитики прогнозируют повышение ставки регулятором, которое будет четвертым за текущий год. Традиционно повышение ставки поддерживает курс доллара, что негативно сказывается на стоимости золота.