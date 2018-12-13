МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Биржа UAE Exchange, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), совместно с криптовалютной платформой Ripple к началу 2019 года начнет проводить трансграничные платежи по Азии, заявил генеральный директор UAE Exchange Group Промот Мангхат (Promoth Manghat) в интервью агентству Рейтер.

В феврале UAE Exchange объявила о партнерстве с Ripple для обработки трансграничных платежей, что делает ее крупнейшей платежной компанией на Ближнем Востоке, которая использует технологию Ripple.

"Технология блокчейн открывает огромные перспективы для отрасли, но нужно развивать ее, прежде чем начинать массовое внедрение. Мы и Ripple планируем провести запуск (трансграничных платежей по Азии — ред.) к началу первого квартала 2019 года в сотрудничестве с одним-двумя азиатскими банками", — приводит агентство слова гендиректора UAE Exchange.

По данным агентства, в 2017 году в Азию были проведены трансграничные платежи на сумму около 613 миллиардов долларов. Уточняется, что большая часть денежных средств поступила из стран Ближнего Востока.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о биткоине. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.