МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций смог прервать трехдневное снижение — сегодня к вечеру он устремился вверх из "красной" зоны и вырос по основным индексам по итогам дня на поддержке нефти марки Brent, поднявшейся выше 61 доллара за баррель, следует из динамики завершившихся торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,34%, до 2378,50 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 1129,35 пункта, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.12 мск снижался на 7 копеек, до 66,31 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 75,33 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,55% — до 61,08 доллара за баррель.

УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНДЕКСОВ

"В четверг российский фондовый рынок прервал череду дней снижения. После негативной динамики последних трех сессии сегодня он смог отыграть часть потерь, несмотря на нейтральный внешний фон", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Как только тема санкций в отношении "Северного потока — 2" потеряла остроту, игроки вспомнили о позитивной динамике внешних фондовых площадок, продемонстрированной днем ранее, что и поддержало наши бумаги, отмечает аналитик. Однако этого не хватило для подъема в район 2,4 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, указывает он.

Несмотря на то, что нефть торгуется в районе 61 доллара за баррель, инвесторы продолжают сохранять умеренность и не проявляют должной активности в российских эмитентах, отмечает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр". "Многие участники рынка ожидают заседания Банка России, которое состоится в эту пятницу. Неопределенность в отношении решения относительно процентной ставки заставляет инвесторов максимально снижать риски", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Норникеля" обновили исторический максимум, поднявшись в течение дня на 2,7%, до 13,232 тысячи рублей. К закрытию торгов акции компании показали рост на 2,56%.

Также среди лидеров роста – депозитарные расписки "Ленты" (3,24%), акции "Алросы" (3,14%), депозитарные расписки X5 (2,7%), акции "Полюса" (2,48%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (2%), а также депозитарные расписки "Русагро" (1,67%), обыкновенные акции "Россетей" (1,54%), акции "Магнита" (1,47%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (1,38%).

В лидерах падения – акции ОВК (-5,67%), "Русала" (-2,52%), "Русснефти" (-2,24%), префы "Татнефти" (-2,05%), ТМК (-1,73%), а также акции НЛМК (-1,53%), "Роснефти" (-1,48%), "М.Видео" (-1,39%), "Фосагро" (-1,36%) и ФСК ЕЭС (-1,05%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2330-2430 пунктов, а РТС – в коридоре 1110-1140 пунктов.

"Эйфория, связанная с возможным урегулированием торговых споров между США и Китаем, постепенно снижается. Цены на нефть стабильны, но признаков роста пока нет. При этом российская валюта сохраняет устойчивость и никак не реагирует на внешние факторы. В этой связи основные российские фондовые индексы не будут демонстрировать рост, но и объективных причин для снижения пока не наблюдается", — считает Гасанов.

Индекс Мосбиржи будет торговаться до конца текущей недели в диапазоне 2358,5-2400 пунктов, прогнозирует он.