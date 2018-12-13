МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрыли торги в "красной зоне", инвесторы оценивали заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о прогнозах роста ВВП региона, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,04%, до 6877,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 4896,92 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 10924,7 пункта.

Ранее в четверг ЕЦБ понизил свой прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 год до 1,9% с 2%, а на 2019 год — до 1,7% с 1,8%. Об этом сообщил глава регулятора Марио Драги на пресс-конференции. Драги отметил, что возросли риски, связанные с геополитикой, протекционизмом, ситуацией с развивающимися экономиками и волатильностью фондовых рынков. Помимо этого совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года.

Рынки также обратили внимание на новость о том, что в среду лидер Консервативной партии Великобритании и премьер-министр страны Тереза Мэй смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов. В ходе голосования Мэй получила поддержку 200 парламентариев, против высказались 117 человек. Таким образом, Мэй сохранит за собой нынешние государственные должности.

Старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), слова которого приводит агентство Рейтер, считает, что, хотя правительство Великобритании сейчас сталкивается с внутренними проблемами, экономическая ситуация в Европе не менее сложна.

При этом поддержку европейским фондовым индексам оказали новости о том, что в среду Рим в переговорах с властями ЕС согласился снизить дефицит бюджета на 2019 год с 2,4% до 2,04% от ВВП. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси назвал объявленное снижение дефицита "шагом в верном направлении", однако подчеркнул, что для достижения консенсуса по итальянскому бюджету на 2019 год как Рим, так и Брюссель должны предпринять дополнительные меры.